Цены на газ поднялись выше $1400 за тысячу кубометров впервые с октября

На торгах 14 декабря цена фьючерсов на газ за январь превысила отметку $1400 за тысячу кубометров впервые с 6 октября, следует из данных биржи ICE.

Цена фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов выросла на 5,95% по сравнению со вчерашним значением ($1329) и на открытии торговой сессии стоимость фьючерсов составила $1462, а позже чуть снизилась — до $1443.

Цены январских фьючерсов на газ в Европе продолжают расти. По итогам прошлой недели они закрепились на уровне выше $1200.

8 декабря газовые фьючерсы превысили отметку $1200 за тысячу кубометров. Торговая сессия в начале дня открылась на отметке €98 за МВт/ч, что соответствует $1162 за тысячу кубометров.

Абсолютным рекордом считаются цены на газовые фьючерсы 6 октября 2021 года, когда за тысячу кубометров давали более $1900.