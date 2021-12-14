Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
На Украине призвали новое правительство Германии одобрить поставки оружия 11:28
Трутнев заявил о плохой работе Росприроднадзора на Камчатке 11:27
Кличко не поверил, что Германия не одобрила поставку оружия Украине 11:23
Создатели Lada Niva для дальнобойщиков раскрыли новые подробности о проекте 11:22
Солистка Большого детского хора СССР судится с Netflix за «Прекрасное далеко» 11:21
В Германии под крики «Позор!» задержали непривитого Деда Мороза 11:21
Названа новая польза прыжков со скакалкой 11:11
В России стали чаще отказываться от ипотеки 11:10
Австрия призвала не использовать «Северный поток — 2» как средство... 11:06
Раскрыта схема кражи денег с карт россиян через банки 11:03

Кабмин резко увеличил финансирование бюджетников

Премьер Мишустин выделил более 12 млрд рублей на повышение зарплаты бюджетников

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 12,2 млрд рублей на повышение зарплаты бюджетников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

«Более 12,2 миллиардов рублей будет направлено из резервного фонда на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — указано в сообщении.

В первую очередь, повышение зарплаты коснется учителей, врачей, преподавателей вузов и работников науки и культуры. При этом 2,9 млрд направят на зарплаты преподавателей, 5,2 млрд рублей — для научных сотрудников, а 2,6 млрд и 1,3 млрд рублей — на зарплаты медицинских работников и работников учреждений культуры соответственно.

«Их зарплаты должны в полной мере соответствовать параметрам, установленным указом президента», — указано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительные средства на повышение зарплат.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть