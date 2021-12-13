На московском рынке вторичного жилья зафиксировали новый рекорд

За 11 месяцев 2021 года на столичном рынке вторичного жилья зарегистрировали более 150 тыс. договоров купли-продажи, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений, сообщает пресс-служба Росреестра.

С января по ноябрь 2021 года на вторичном рынке Москвы было зарегистрировано 150,5 тыс. сделок купли-продажи. Этот показатель на 17% больше, чем за тот же период 2020 года, когда было зарегистрировано 128,8 тыс. договоров.

В 2017 году за аналогичный период столичный Росреестр зафиксировал 107,9 тыс. сделок, в 2018 году их было 137,5 тыс., а в 2019 году — 129,8 тыс.

За ноябрь 2021 года в Москве зарегистрировали 13,7 тыс. договоров, что на 7% меньше, чем по итогам октября (12,7 тыс.).

Эксперты рынка недвижимости в начале декабря рассказали, что в январе 2022 года рынок вторичного жилья вернется к околонулевой динамике средних показателей. По оценке специалистов, росту цен к концу 2021 года способствовал предновогодний ажиотаж. Средняя стоимость вторичного жилья в 16 крупнейших российских городах составила 104,9 тыс. рублей за один квадратный метр.