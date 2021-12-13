Россиян предупредили о повышении цен на мясо птицы

В Национальной мясной ассоциации (НМА) сообщили о том, что из-за растущей нехватки аминокислот и витаминов в стране могут возникнуть проблемы в работе комбикормовых заводов и производстве мяса, передает «Коммерсантъ».

По информации издания, глава НМА Сергей Юшин направил письмо первому вице-премьеру Андрею Белоусову, в котором предупредил о трудностях с поставками кислот и витаминов у производителей кормов. Ситуация может привести к приостановке ряда комбикормовых заводов и снижению качества производимых ими кормов, что, в свою очередь, повлечет рост себестоимости в мясной отрасли, сообщает НМА.

По версии ассоциации, проблемы с импортом кормовых добавок вызваны ростом цен на перевозки, снижением производства в Китае и относительно невысокой привлекательностью российского рынка. Как уточнил гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов, производителям мяса птицы приходится искать альтернативу дефицитным и дорогим аминокислотам, чтобы сохранить производственные показатели.

В Минсельхозе подтвердили существование проблемы, добавив, что прорабатывают механизмы стабилизации ситуации на площадке Россельхознадзора. В Россельхознадзоре сообщили, что ведут работу над расширением импорта и что проблемы наблюдаются и в других странах.

Ранее Руспродсоюз допустил проблемы с поставками продуктов в Россию, в частности молочной и мясной, из-за ситуации на белорусской границе.