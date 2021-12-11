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Украина готовит иск против ЕС

Украина планирует подать иск против ЕС из-за решения Польши по увеличению перевозок

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина планирует в ближайшие дни подать иск против Евросоюза из-за отказа Польши увеличить число разрешений на грузоперевозки для Киева в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра экономики Украины — торгового представителя страны Тараса Качка.

«Поскольку это решение (польской стороны — прим. «Газета.ру») противоречит Соглашению о зоне свободной торговли, это будет причиной иска в ближайшие дни Украины против ЕС», — сказал Качка на конференции «5 лет экономического сотрудничества Евросоюз — Украина в свете Соглашения о зоне свободной торговли».

По его словам, решение польской стороны вредит торговле не только украинских, но и европейских компаний. В то же время, отметил он, то Киев надеется на то, что ситуация изменится, иначе страна может прибегнуть к ответным мерам.

По данным агентства, ранее Польша согласилась дать Украине 160 тысяч разрешений на грузоперевозки в следующем году, однако Киев хочет увеличить это число до 200 тысяч.

В апреле Украина ввела санкции против компаний из Польши, ОАЭ, Швейцарии и Эстонии. Причины такого решения не уточнялись. Санкции подразумевают блокировку активов, ограничения торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по Украине и прочее.

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