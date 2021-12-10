Дворкович назвал дорогие кредиты главной проблемой «Роснано»

Проблемы «Роснано» связаны с тем, что ее венчурные инвестиции финансировались за счет дорогих кредитов. Об этом «РБК» заявил председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, который в 2015–2021 годах возглавлял совет директоров госкомпании.

«Отрицательный баланс компании во многом является только следствием модели финансирования, где венчурные проекты финансируют за счет банковских кредитов, причем очень дорогих», — отметил Дворкович.

По его словам, проценты выплат по данным кредитам, в частности в кризисные годы, были огромными. Однако к другой модели финансирования Минфин тогда не был готов.

Дворкович считает, что для нормального финансирования инновационных проектов нужно было вкладываться в капитал, а не кредиты. Несмотря на то, что часть проектов были неудачными, основной их портфель тогда был бы положительным, и дыр в балансе не было бы.

Госкорпорация «Роснано» погасила выпуск облигаций без госгарантии на сумму 4,5 млрд рублей в начале декабря 2021 года без помощи ВЭБа. По меркам российского рынка выпуск акций «Роснано» был небольшим. Но он оказался центром внимания, так как госкомпания в ноябре объявила о переговорах с держателями своих долговых обязательств о возможной реструктуризации.

Общий долг «Роснано» по облигациям составляет с учетом погашенного выпуска 71,58 млрд рублей.