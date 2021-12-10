Кабмин отложит реформу ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки

Правительство отложит начало реформы ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки на несколько месяцев, изначально оно было запланировано на начало 2022 года. Об этом сообщает РБК.

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, законопроект будет рассмотрен во время весенней сессии Государственной думы в следующем году. Она также пообещала сделать все возможное, чтобы ускорить рассмотрение документа.

Ранее сообщалось: в Минэкономразвитии считают, что реализовать реформу до 1 января 2022 года не представляется возможным, в связи с тем необходимо предусмотреть поэтапный переходный период для вступления РОП в силу с учетом пересмотра значительной части его положений и «объективной оценки фактора исполнимости». В пресс-службе министерства заявили, что представленные в заключении замечания будут отработаны при участии Минприроды, «Российского экологического оператора» (куратор мусорной реформы) и других заинтересованных сторон.