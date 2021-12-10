Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Новый канцлер Германии поехал в первое дипломатическое турне 02:08
Спрогнозировано возможное «скрещивание» COVID-19 с ВИЧ... 02:04
В Гонконге создали «антиковидную» сталь 02:01
Планирующим поездки по стране россиянам рассказали об ограничениях в регионах 02:01
Болельщиков «Спартака» не выпускают с территории стадиона «Легии» 01:52
В Госдуме пообещали адекватный ответ на провокации Украины 01:50
Россиянина в США приговорили к 4 годам тюрьмы 01:49
Путин обсудит с ЦБ и правоохранителями пирамиды и мошеннические схемы 01:41
Глава Минобороны Украины передал список пожеланий в Пентагон 01:37
Стали известны все возможные соперники «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы 01:31

ЦБ предложил альтернативу регулированию цен в магазинах

Центробанк РФ предлагает ввести адресную помощь для граждан вместо регулирования цен

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Центральный банк России предлагает ввести адресную помощь для граждан вместо регулирования цен в магазинах, сообщает телеканал «РБК» со ссылкой на экспертов Центробанка.

По мнению экспертов, прямое регулирование цен позволит только на краткосрочный период остановить их рост — затем это создаст дисбаланс на товарных рынках, а в последствии ожидаются негативные реакции в сельскохозяйственной отрасли и в экономике в целом.

В аналитической записке «Регулирование цен: когда нужно остановиться?», аналитики ведомства предложили альтернативу — адресная помощь малоимущим гражданам.

В ЦБ уточняют, что одной из причин роста инфляции в России является рост мировых цен на продовольственные и мировые цены.

Ранее рост инфляции назвали угрозой для государственных строек.

По данным Росстата, с января по ноябрь 2021 года стоимость стройматериалов увеличилась на 19,5%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть