ЦБ предложил альтернативу регулированию цен в магазинах

Центральный банк России предлагает ввести адресную помощь для граждан вместо регулирования цен в магазинах, сообщает телеканал «РБК» со ссылкой на экспертов Центробанка.

По мнению экспертов, прямое регулирование цен позволит только на краткосрочный период остановить их рост — затем это создаст дисбаланс на товарных рынках, а в последствии ожидаются негативные реакции в сельскохозяйственной отрасли и в экономике в целом.

В аналитической записке «Регулирование цен: когда нужно остановиться?», аналитики ведомства предложили альтернативу — адресная помощь малоимущим гражданам.

В ЦБ уточняют, что одной из причин роста инфляции в России является рост мировых цен на продовольственные и мировые цены.

Ранее рост инфляции назвали угрозой для государственных строек.

По данным Росстата, с января по ноябрь 2021 года стоимость стройматериалов увеличилась на 19,5%.