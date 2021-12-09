Рост инфляции назвали угрозой для государственных строек

Инфляция стала новой угрозой для реализации федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), которая объединяет все стройки, ведущиеся за счет бюджетных средств. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным Росстата, с января по ноябрь 2021 года стоимость стройматериалов увеличилась на 19,5%. Из-за этого правительство разрешило подрядчикам по согласованию с заказчиками пересматривать условия госконтрактов. Чтобы стройки не останавливались, после госэкспертизы заказчики могут рассчитывать на получение дополнительных средств.

«Главгосэкспертиза выдала 110 заключений по федеральным и около 180 заключений по региональным объектам», — отметил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, дополнительные средства будут выделяться на все, что пройдет экспертизу комиссии.

За первые три квартала 2021 года реализация ФАИП значительно выросла и составляет 50,3% от годового плана. Годом ранее этот показатель составлял 45,6%.

Вице-премьер Марат Хуснуллин в конце июля заявил, что правительство поставило перед собой задачу сократить рост цен на жилье в России на фоне инфляции в стране и мире.