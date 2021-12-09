Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
The Guardian: Берлускони намерен баллотироваться в президенты Италии 16:53
Путин заявил, что в законе о бытовом насилии надо учесть риск вмешательства... 16:53
Дом Нельсона Манделы превратили в бутик-отель 16:52
Журова рассказала, чем обернется для Олимпиады отсутствие дипломатов из-за бойкота 16:51
Захарова рассказала о 5 миллионах единиц неучтенного оружия на Украине 16:47
В России выпустили Lada Niva для дальнобойщиков 16:47
Экс-игрок «Ростова», отбывший дисквалификацию за допинг, перешел в другой клуб 16:42
Путин: все страны идут по пути введения сертификатов о вакцинации 16:41
Соседов объяснил, почему Бузова не должна играть на одной сцене с Дорониной 16:37
В ЕС высказались об эффективности разработанных вакцин против «омикрона» 16:37

Рост инфляции назвали угрозой для государственных строек

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Инфляция стала новой угрозой для реализации федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), которая объединяет все стройки, ведущиеся за счет бюджетных средств. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным Росстата, с января по ноябрь 2021 года стоимость стройматериалов увеличилась на 19,5%. Из-за этого правительство разрешило подрядчикам по согласованию с заказчиками пересматривать условия госконтрактов. Чтобы стройки не останавливались, после госэкспертизы заказчики могут рассчитывать на получение дополнительных средств.

«Главгосэкспертиза выдала 110 заключений по федеральным и около 180 заключений по региональным объектам», — отметил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, дополнительные средства будут выделяться на все, что пройдет экспертизу комиссии.

За первые три квартала 2021 года реализация ФАИП значительно выросла и составляет 50,3% от годового плана. Годом ранее этот показатель составлял 45,6%.

Вице-премьер Марат Хуснуллин в конце июля заявил, что правительство поставило перед собой задачу сократить рост цен на жилье в России на фоне инфляции в стране и мире.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть