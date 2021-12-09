Польша настаивает на антимонопольном разбирательстве против «Газпрома»

Министр климата Польши Анна Москва заявила, что у Европейской комиссии есть основания начать антимонопольное разбирательство против «Газпрома». Об этом она сообщила в эфире Польского радио.

«Мы решительно просим немедленно запустить антимонопольное расследование в отношении «Газпрома», — сказала она.

По словам министра, она намерена в ближайшее время встретиться с еврокомиссаром по энергетике, чтобы отстаивать свою точку зрения.

Ранее Москва заявила, что российская компания якобы стала виновницей высоких цен на газ в Европе. Она также рассказала, что в настоящее время создается инфраструктура для диверсификации поставок голубого топлива в Польшу, к примеру газопровод Baltic Pipe и терминалы для сжиженного газа.

По словам министра, в нынешней ситуации еще следует незамедлительно предпринять действия, которые заставят «Газпром» придерживаться принципов функционирования европейского газового рынка.

Она добавила, что Варшава считает необходимым распространение европейских норм «на все импортные газопроводы, идущие с восточного направления, в первую очередь — на «Северный поток — 2».