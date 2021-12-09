Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Экс-боец UFC согласился с Макгрегором и отказался считать Хабиба великим 12:18
Четыре бульдога напали на хозяйку и нанесли ей тяжелые травмы 12:18
Попова назвала число заболевших COVID-19 российских туристов из ЮАР 12:16
Эксперты оценили, сколько «АвтоВАЗ» потерял на простое заводов 12:14
Вера Сотникова призналась в любви к покойному Андрею Панину 12:11
Зендая снимет фильм про ЛГБТ-отношения темнокожих 12:10
В МИД ФРГ заявили о необходимости избежать военного конфликта на Украине 12:06
Прокурор заявил, что попасть в Грузию Саакашвили помог бывший чиновник... 12:05
В московском метро избили заступившегося за пару мужчину 12:04
Нортуг: хочу, чтобы русские девушки вели войну с Норвегией и Швецией 12:03

Польша настаивает на антимонопольном разбирательстве против «Газпрома»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Министр климата Польши Анна Москва заявила, что у Европейской комиссии есть основания начать антимонопольное разбирательство против «Газпрома». Об этом она сообщила в эфире Польского радио.

«Мы решительно просим немедленно запустить антимонопольное расследование в отношении «Газпрома», — сказала она.

По словам министра, она намерена в ближайшее время встретиться с еврокомиссаром по энергетике, чтобы отстаивать свою точку зрения.

Ранее Москва заявила, что российская компания якобы стала виновницей высоких цен на газ в Европе. Она также рассказала, что в настоящее время создается инфраструктура для диверсификации поставок голубого топлива в Польшу, к примеру газопровод Baltic Pipe и терминалы для сжиженного газа.

По словам министра, в нынешней ситуации еще следует незамедлительно предпринять действия, которые заставят «Газпром» придерживаться принципов функционирования европейского газового рынка.

Она добавила, что Варшава считает необходимым распространение европейских норм «на все импортные газопроводы, идущие с восточного направления, в первую очередь — на «Северный поток — 2».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть