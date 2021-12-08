Владельца «Юлмарт» задержали за мошенничество в размере 2,3 млрд рублей

Владельца сети магазинов «Рив Гош» и интернет-ритейлера «Юлмарт» Августа Мейера задержали в Санкт-Петербурге вместе с его супругой и деловым партнером Инной Мейер по подозрению в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей, сообщает газета «Коммерсантъ».

Чета Мейеров находится под стражей в здании Следственного комитета России по Санкт-Петербургу. По данным следствия, 2,3 млрд рублей интернет-ритейлер «Юлмарт» получил в качестве кредитов на развитие бизнеса.

Еще одним фигурантом дела является партнер Мейера, Дмитрий Костыгин. В 2017 году ему было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), впоследствии переквалифицированное в «причинение ущерба без признаков хищения» (ч. 2 ст. 165 УК РФ).

В декабре 2016 года дочерняя компания Сбербанка, «Сбербанк факторинг», обратилась в арбитражный суд Санкт-Петербурга с претензией к ритейлеру на 1,4 млрд руб. Этот иск был отклонен, в результате чего компания подала три иска к «Юлмарту» уже в арбитражный суд Москвы. В апреле суд удовлетворил иск о взыскании 437 млн руб., пишет «Ъ». На текущий момент общая сумма долга ритейлеров перед кредитной организацией составляет 2,3 млрд рублей.

В 2017 году арбитражный суд удовлетворил иск Сбербанка к «Юлмарту» на 782 млн рублей.