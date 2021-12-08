Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Нижегородец чуть не убил кассира электрички из-за испорченного настроения 14:38
Билялетдинов рассказал, как на «Зенит» может повлиять отсутствие... 14:37
Украинские националисты запустили флешмоб против «вторжения России» 14:35
Чубайс объяснил необходимость энергетического перехода 14:31
Фонд кино отсудил деньги у авторов фильма «Мария. Спасти Москву» 14:29
Журнал Elle Ukraine впервые вышел на украинском языке 14:26
Twitter Украины придумал мем про соседство с Россией 14:24
Гордон рассказал, что Зеленский потратил $150 тыс. с целью его... 14:24
Пользователей рассмешил скрипт для прощания с таксистом 14:23
Спрос на топливо в России к концу года побьет допандемийные значения 14:20

Госдума одобрила законопроект о заморозке накопительной части пенсий

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Госдума одобрила закон о продлении заморозки накопительной пенсии до конца 2024 года, об этом сообщил ТАСС.

Отмечается, что «объем пенсионных прав» россиян не уменьшится, поскольку, в частности, останется 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов на выплаты нынешним пенсионерам.

В пояснительной записке уточняется, что страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 2014-2023 годах учитываются исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа на финансирование страховой пенсии. В связи с этим уменьшается объем трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ.

Ранее российским гражданам напомнили о том, когда можно получить пенсию в полном объеме. Для оформления пенсионных накоплений нужно обращаться в ПФР или НПФ, в зависимости от того, куда именно человек переводил деньги.

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство подготовило предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть