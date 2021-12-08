Госдума одобрила законопроект о заморозке накопительной части пенсий

Госдума одобрила закон о продлении заморозки накопительной пенсии до конца 2024 года, об этом сообщил ТАСС.

Отмечается, что «объем пенсионных прав» россиян не уменьшится, поскольку, в частности, останется 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов на выплаты нынешним пенсионерам.

В пояснительной записке уточняется, что страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 2014-2023 годах учитываются исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа на финансирование страховой пенсии. В связи с этим уменьшается объем трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ.

Ранее российским гражданам напомнили о том, когда можно получить пенсию в полном объеме. Для оформления пенсионных накоплений нужно обращаться в ПФР или НПФ, в зависимости от того, куда именно человек переводил деньги.

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство подготовило предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров.