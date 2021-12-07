МТС запустила облачный бухгалтерский сервис для предпринимателей

Российская компания МТС запустила облачный бухгалтерский сервис «Дебет Кредит», который позволит предпринимателям самостоятельно вести бухгалтерию с помощью онлайн-платформы или пользоваться бухгалтерским аутсорсингом. Об этом говорится в сообщении компании.

Автоматизированный сервис предлагает полный комплект услуг от электронной отчетности до автоматизации товароучета и сверки документов с ФНС. Пользователи смогут бесплатно протестировать онлайн-бухгалтерию в течении 100 дней.

По словам руководителя Центра цифровых экосистемных продуктов для микробизнеса «МТС Твой бизнес» Дарьи Ведерниковой, в сервисе сможет разобраться любой человек, даже если он не бухгалтер.

«Мы своевременно напоминаем о предстоящих бухгалтерских операциях и страхуем от ошибок — если вы получите штраф по вине сервиса, мы полностью возместим его. Задача «Дебет Кредита» — освободить предпринимателей от бухгалтерии, чтобы они могли заниматься своим делом», — сказала Ведерникова.

Начинающие предприниматели с помощью «Дебет Кредит» смогут бесплатно выпустить электронную подпись, получить поддержку в подготовке и подаче документов для открытия бизнеса, а также проконсультироваться со специалистами круглосуточной поддержки по возникающим вопросам.

Помимо этого, с помощью сервиса можно передать ведение бухгалтерии и кадрового учета на аутсорсинг команде выделенных специалистов. Для удобства клиентов постановка задач и контроль их исполнения происходят с помощью бизнес-ассистентов.

«Дебет Кредит» доступен на онлайн-витрине инструментов для предпринимателей «МТС Твой Бизнес». Для представителей малого и микробизнеса МТС также предлагает таск-менеджер для работы в команде Workzen, сервис для запуска онлайн-рекламы «МТС Маркетолог», инструмент проверки контрагентов Insider, сервис для создания программы лояльности Loyalty GetMeBack.