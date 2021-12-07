В ОАЭ сократят продолжительность рабочей недели

Чиновники федерального правительства Объединенных Арабских Эмиратов с 1 января 2022 года будут работать четыре с половиной дня вместо пяти. Об этом сообщает местное издание The National.

Теперь у эмиратских госслужащих вместо выходного дня в пятницу будет отдых в воскресенье, как в большей части остального мира. Чиновники с понедельника по четверг будут работать с 7.30 до 15.30, а в пятницу их рабочий день будет заканчиваться в 12.00. При этом время исламской пятничной молитвы будет перенесено на 13.15, чтобы все желающие могли на нее успеть.

О планах осуществить похожие изменения заявили в эмиратах Дубай и Абу-Даби. Планируется, что вскоре во всех государственных школах страны уроки будут также проходить с понедельника по пятницу.

Правительство ОАЭ обосновало эти изменения необходимостью подстраиваться под мировые рынки, а также обеспечивать работникам баланс между работой и личной жизнью.

С момента образования ОАЭ в 1971 году, рабочая неделя изначально составляла шесть дней с одним выходным в пятницу. В 1999 году был добавлен выходной день в четверг, а в 2006 году выходными днями стали пятница и суббота.

Ранее о планах по переходу на четырехдневную рабочую неделю объявили в Бельгии.