Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Появились первые кадры с переговоров Путина и Байдена 18:46
Россияне купили рекордное количество китайских автомобилей 18:46
Врачи рассказали о состоянии ребенка, раненного при стрельбе в МФЦ 18:38
Путин заявил, что нужно добиться роста реальных доходов россиян не ниже 2,5% 18:34
Председатель совета директоров «Уфы»: болельщики обещают отрезать все части тела 18:27
Седокова рассказала о громком увольнении с радио 18:26
Полицейского, задержавшего стрелявшего в столичном МФЦ, представят к госнаграде 18:17
США могут эвакуировать своих граждан из Украины на фоне «угрозы... 18:15
Путин и Байден начали онлайн-переговоры 18:13
Ученые назвали психические расстройства, повышающие риск смерти от COVID-19 18:11

В ОАЭ сократят продолжительность рабочей недели

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Ahmed Jadallah/Reuters

Чиновники федерального правительства Объединенных Арабских Эмиратов с 1 января 2022 года будут работать четыре с половиной дня вместо пяти. Об этом сообщает местное издание The National.

Теперь у эмиратских госслужащих вместо выходного дня в пятницу будет отдых в воскресенье, как в большей части остального мира. Чиновники с понедельника по четверг будут работать с 7.30 до 15.30, а в пятницу их рабочий день будет заканчиваться в 12.00. При этом время исламской пятничной молитвы будет перенесено на 13.15, чтобы все желающие могли на нее успеть.

О планах осуществить похожие изменения заявили в эмиратах Дубай и Абу-Даби. Планируется, что вскоре во всех государственных школах страны уроки будут также проходить с понедельника по пятницу.

Правительство ОАЭ обосновало эти изменения необходимостью подстраиваться под мировые рынки, а также обеспечивать работникам баланс между работой и личной жизнью.

С момента образования ОАЭ в 1971 году, рабочая неделя изначально составляла шесть дней с одним выходным в пятницу. В 1999 году был добавлен выходной день в четверг, а в 2006 году выходными днями стали пятница и суббота.

Ранее о планах по переходу на четырехдневную рабочую неделю объявили в Бельгии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть