Доля нелегальной пивной продукции в России увеличилась до 14%

Доля нелегальной пивной продукции на российском рынке в первом полугодии 2021 года выросла до 14% против 5,2% годом ранее, передает ТАСС со ссылкой на исследование Высшей школы экономики.

По данным аналитиков ВШЭ, в прошлом году доля нелегального оборота на рынке пива уменьшилась до 5,2%, снижение продаж нелегальной продукции было связано с действовавшими на протяжении большей части года противоэпидемическими ограничениями, которые заметно затрудняли производство и ввоз нелегальной продукции. Однако в первом полугодии текущего года доля «серого пива» на рынке резко увеличился в связи с открытием границ.

Согласно исследованию, прямые потери от неуплаты налогов и акциза на пиво недобросовестными участниками рынка в 2015-2019 годах достигали 15-30 млрд рублей в год. »

В первом полугодии 2021 года доля нелегальной продукции на рынке выросла до 14%, что может привести к увеличению потерь бюджета до 30 млрд рублей в год, в том числе из-за недобора платежей по акцизу на пиво — 26-27 млрд рублей», — сказано в сообщении.

Как указали эксперты, в структуре нелегального оборота преобладает «черный сектор» — производители не платят налоги и сборы, не предоставляют статистическую отчетность. Ввоз нелегальной продукции из соседних государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Казахстана и Белоруссии — в последние годы заметно вырос, оказавшись на отметке 18 млн л в 2020 году.

В России также работают производители, находящиеся в легальном поле (сдающие отчетность в Росстат), но не уплачивающие акциз на пиво и не сдающие отчетность в систему ЕГАИС, говорится в исследовании.

Ранее издание РБК сообщило, что обязательная маркировка пива, которая будет введена в РФ в сентябре следующего года, может стать причиной коллапса на пивоваренном рынке. Специалисты прогнозируют, что это нововведение может привести к дефициту данного напитка, его подорожанию и сбоям поставок в бары.