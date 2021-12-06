В России решили создавать водородные турбины для генерации чистой энергии

В России через пять-шесть лет могут создать водородные турбины, необходимые для генерации энергии. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на пленарном заседании российско-итальянского Совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

«В горизонте пять-шесть лет рассчитываем завершить работы по созданию водородных турбин для перевода части энергогенерации на самое экологически чистое топливо», — отмечает глава ведомства.

По его словам, Россия уже участвует в определенных водородных проектах. Так, в стране уже есть прототипы водородных автобусов. Их серийное производство начнется в 2023 году.

В ближайшие несколько лет также может начаться производство легковых, легких коммерческих и грузовых электромобилей. Одновременно с этим создается необходимая зарядная инфраструктура, подчеркнул министр.

Ведущие мировые производители спецтехники объявили о скором внедрении водородных технологий. Так, британская JCB планирует запустить продажи машин с водородными двигателями к концу 2022 года. При сжигании топливо не дает выбросов, считаясь гораздо более экологичным, чем бензин и дизель.