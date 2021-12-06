НКР спрогнозировали полное восстановление российских грузоперевозок в 2022 году

Перевозки грузов морским, автомобильным и железнодорожным транспортом в России восстановятся до допандемийного уровня к 2022 году, следует из аналитического обзора рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

При этом пассажирские авиаперевозки вернутся к показателям 2019 года лишь в 2024 году, считают эксперты НКР.

Грузоперевозчики, в отличие от пассажирских компаний, пострадали не так сильно, и в 2022-2023 годах будут наращивать прибыль. Основой для роста грузоперевозчиков стал несырьевой рынок — продовольствие, другие товары повседневного спроса, электроника, фармпрепараты и медицинские изделия.

По словам аналитика группы корпоративных рейтингов НКР Лии Баймухаметовой, доходы грузоперевозчиков также выросли благодаря росту тарифов на перевозку грузов и продолжат расти в 2022 году. Причем тарифы увеличатся из-за роста спроса и операционных расходов по большинству видов транспорта.

Представители ЮНКТАД (внутренняя Комиссия ООН по торговле и развитию, занимающаяся проблемами развития и смежными вопросами торговли, финансов, инвестиций и так далее) заявили, что в сентябре объем морских контейнерных грузоперевозок в мире вплотную приблизился к показателю аналогичного периода прошлого года.