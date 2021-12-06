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Зарплаты 40% самозанятых в России превысили 60 тыс рублей

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Почти половина самозанятых в России получает более 60 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщили платформа Яндекс.Про и онлайн-сервис услуг YouDo по итогам совместного исследования (есть у «Газеты.Ru»).

С января по ноябрь 2021 года количество самозанятых на специализированных платформах в России удвоилось. Среднемесячный заработок 34% самозанятых вырос за последний год.

Основная причина, по которой люди выбирают самозанятость, — возможность самостоятельного формирования рабочего графика (57,5% опрошенных). Около 42,5% респондентов среди плюсов отметили низкую налоговую ставку.

Наиболее волнующими вопросами для самозанятых оказались минимальное количество социальных гарантий и недостаточная инфраструктура. Часть опрошенных переживают по поводу низкой поддержки на законодательном уровне.

Более трети россиян заявили, что им регулярно не хватает денег до зарплаты. Регулярно испытывают финансовые трудности 34% опрошенных, 40% сталкиваются с ними иногда, а 26% заявили, что у них никогда не было такой проблемы.

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