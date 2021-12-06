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С начала года в Анталье побывало 3,5 млн россиян

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

За первые 11 месяцев 2021 года на главном курорте Турции — Анталье — побывало более 3,5 млн российских туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), ссылаясь на данные управления культуры и туризма турецкой провинции.

Россияне оказались на первом месте по количеству среди иностранцев, которые посетили курортный регион, заняв почти 40% всего турпотока. Всего с января по ноябрь Анталью посетило почти 8,9 млн туристов, что на 163% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Второе место по турпотоку в Анталью заняла Украина. Из этой страны за 11 месяцев прилетело 1,26 млн человек. Германия заняла третью строчку с результатом 1,22 млн туристов. Четвертое место у Польши – 412 тыс. поездок.

Традиционно занимающая третью строчку Великобритания в этот раз заняла пятое место с 20,2 тыс. поездок.

В конце ноября стало известно, что Египет впервые за шесть лет стал лидером среди зарубежных направлений на Новый год. На него приходится около 42% бронирований. В предыдущие годы первое место занимали Турция и Таиланд.

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