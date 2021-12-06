Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Россияне перечислили главные ассоциации с СССР 10:37
Россия подписала с Индией ряд военных контрактов и соглашений 10:32
Регоператоры оценили ситуацию с вывозом ТКО из-за новых правил 10:30
ГИБДД рассказала, как избежать штрафов при покупке автомобиля 10:27
Международная федерация тенниса не собирается отменять турниры в Китае 10:19
Вышел тизер спецэпизода «Гарри Поттера» 10:17
Минстрой разъяснил ситуацию со штрафами за остекление балконов 10:11
На предвыборном митинге ультраправого кандидата в президенты Франции произошла... 10:06
Тарпищев прокомментировал победу россиян в Кубке Дэвиса 10:02
Черногория ужесточила правила въезда для привитых туристов 09:59

Минсельхоз прокомментировал сообщения о риске дефицита картофеля

В Минсельхозе заявили, что есть предпосылки для наращивания объема производства картофеля

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Увеличение площадей по выращиванию картофеля предполагает хорошие предпосылки для наращивания объема производства в будущем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минсельхоз России.

«Согласно информации, представленной региональными органами управления АПК, в 2022 году в организованном секторе планируется увеличить площади посадки картофеля на 20 тыс. га. В сочетании с агротехническими мероприятиями, направленными на рост урожайности картофеля, это создает хорошие предпосылки для наращивания объемов производства», — пояснили в пресс-службе.

Также в ведомстве подчеркнули, что для развития овощеводства и картофелеводства в РФ ведется разработка федерального проекта. Его цель в росте производства и обеспечение инфраструктуры хранения и реализации картофеля.

На то, чтобы ускорить развитие овощеводческой отрасли, предполагается выделить около 5 млрд. рублей в будущем году. Кроме того, заложено увеличение финансирования на будущие годы. С учетом комплекса мер, в планах нарастить производство овощей и картофеля на 15%, обратили внимание в ведомстве.

Скоро со стороны Картофельного союза будет сформирован прогноз наращивания мощностей по переработке и хранению продукции. Аналитика будет представлена в разрезе каждого субъекта с учетом новых инвестпроектов.

Ранее сообщалось, что в России может начаться нехватка картофеля из-за наращивания переработки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть