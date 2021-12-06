Минсельхоз прокомментировал сообщения о риске дефицита картофеля

Увеличение площадей по выращиванию картофеля предполагает хорошие предпосылки для наращивания объема производства в будущем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минсельхоз России.

«Согласно информации, представленной региональными органами управления АПК, в 2022 году в организованном секторе планируется увеличить площади посадки картофеля на 20 тыс. га. В сочетании с агротехническими мероприятиями, направленными на рост урожайности картофеля, это создает хорошие предпосылки для наращивания объемов производства», — пояснили в пресс-службе.

Также в ведомстве подчеркнули, что для развития овощеводства и картофелеводства в РФ ведется разработка федерального проекта. Его цель в росте производства и обеспечение инфраструктуры хранения и реализации картофеля.

На то, чтобы ускорить развитие овощеводческой отрасли, предполагается выделить около 5 млрд. рублей в будущем году. Кроме того, заложено увеличение финансирования на будущие годы. С учетом комплекса мер, в планах нарастить производство овощей и картофеля на 15%, обратили внимание в ведомстве.

Скоро со стороны Картофельного союза будет сформирован прогноз наращивания мощностей по переработке и хранению продукции. Аналитика будет представлена в разрезе каждого субъекта с учетом новых инвестпроектов.

Ранее сообщалось, что в России может начаться нехватка картофеля из-за наращивания переработки.