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Курс биткоина рухнул

Цена биткоина снизилась до $42 тысяч

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В ночь на 4 декабря произошло падение рынка криптовалюты приблизительно на 20%. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные торгов.

Так, цена биткоина составила $42 тыс., а общая капитализация рынка снизилась на 16% и достигла $2 трлн.

Согласно данным биржи Binance, в 10.03 мск в субботу, 4 декабря, биткоин стоил $47,25 тыс.. По данным портала CoinMarketCap, курс криптовалюты опустился до $47,6.

Другие электронные валюты также снизились в цене. Так, Ethereum подешевел на 14,91%, до $3,89 тыс.; Litecoin на 24,96%, до $153,2; а Monero на 18,76%, до $195,9.

10 ноября цена биткоина обновила исторический максимум — электронная валюта подорожала более чем на $3 тыс. до $69 тыс. Курс актива начал резко увеличиваться после того, как минтруд США заявил, что в октябре потребительские цены в стране выросли в годовом выражении на 6,2%. Это максимальное значение с ноября 1990 года, когда инфляция составила 6,3%.

14 ноября было выпущено первое за четыре года обновление биткоина под названием Taproot.

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