Минфин потратит полтриллиона рублей на покупку иностранной валюты и золота

Минфин с 7 декабря по 13 января направит на покупку валюты и золота 502 млрд рублей, говорится на сайте ведомства.

Всего ежедневно будет расходоваться 22,8 млрд рублей.

Объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, которые связаны с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, ожидается в декабре 2021 года в размере 396,8 млрд рублей.

Общая сумма отклонения фактически полученных доходов нефтегазового сектора от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам ноября 2021 года составила 105,2 млрд рублей.

Объем средств, который Минфин с начала текущего года направил на покупку валюты, в пятницу, 23 июля, превысил 1 трлн рублей.

Вложения Российской Федерации в государственные ценные бумаги США в сентябре текущего года сократились по сравнению с предшествующим месяцем и составили $3,918 млрд.