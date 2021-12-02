Сбер предупредил о новом способе мошенничества с захватом жилья

Мошенники совершенствуют методы обмана граждан и заставляют их, вместе с оформлением кредита, закладывать собственные дома, о подробностях рассказал начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский на форуме AntiFraud Russia, сообщает РИА «Новости».

«Новый тренд зарождающийся, на который стоит обратить внимание — это воздействия [мошенников] на гражданина таким образом, чтобы он вместе с кредитом еще и закладывал или продавал недвижимость. И если люди у нас раньше оставались после атак с кредитами, то теперь они еще и остаются без квартиры», — отметил Велигодский.

По его словам, пока не до конца понятно, как бороться с этой «непонятной историей».

Ранее руководитель отдела исследования цифровых рисков DRP Group-IB Яков Кравцов рассказал, что существует способ мошенничества через фейк-аккаунты от лица известных СМИ. Он отметил, что новостные платформы часто становятся инструментами мошенников, а именно, в качестве «гаранта надежности фейковой новости».