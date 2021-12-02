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Кабмин поможет малоимущим в регионах на 6 млрд рублей

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

На выплаты малообеспеченным семьям в регионах будет выделено 6 млрд рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Направим регионам еще более шести млрд рублей. Дополнительно почти к 305 млрд рублей, которые уже были выделены в текущем году», — отметил Мишустин.

По его словам, речь идет о маленьких детях, которые растут в семьях с определенными материальными трудностями, поэтому такая поддержка важна.

Глава кабмина сообщил, что такие семьи получают выплаты от 50% до 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Их размер зависит от финансового положения семьи. При этом меры поддержки в 2021 году были усовершенствованы, чтобы помощь получили лишь те семьи, которые действительно в ней нуждаются.

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб 3 ноября заявила, что депутаты готовят дорожную карту по социальной помощи россиянам, значит, многодетные и неполные семьи ждут изменения в части поддержки граждан.

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