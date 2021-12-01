Кудрин укорил правительство за недостаточную проработку бюджета

Возглавляющий российскую Счетную палату Алексей Кудрин критически высказался по поводу того, что правительство страны недостаточно прорабатывает проект бюджета до того, как представляет его в парламент. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он обратил внимание на то, что во время второго чтения в бюджетный проект было внесено 589 поправок, при этом 559 были сделаны правительством. По мнению Кудрина, эти поправки должны были быть учтены при внесении проекта и во втором чтении их не должно было быть так много.

«Мне кажется, что мы впоследствии должны ждать от правительства более цельного бюджета уже в первом чтении, чтобы минимально само же правительство меняло свои же предложения, которые представлены к первому чтению, — сказал Кудрин.

При этом он отметил достоинства нынешнего проекта, который отвечает политике и принципам сохранения долгосрочной бюджетной стабильности.

Ранее сообщалось, что бюджетный Комитет Совфеда одобрил закон о федеральном бюджете на три года, предусматривающий повышение МРОТ и прожиточного минимума .