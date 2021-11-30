Решетников назвал отрасли, в которых больше всего выросли зарплаты

Министр экономического развития России Максим Решетников рассказал, в каких отраслях больше всего выросли зарплаты.

«Наибольший рост заработных плат идет в отраслях, где было больше всего мигрантов, и соответственно, больше всего ощущается дефицит рабочей силы. Но там же [ранее] были самые низкие заработные платы — это сельское хозяйство, строительство и т.д.», — заявил он на инвестиционном форуме «Россия зовет!», передает РБК.

Ранее Bloomberg сообщал, что с закрытием границ из-за пандемии коронавируса миллионам рабочих-мигрантов пришлось покинуть Россию и таким образом в стране образовалась нехватка рабочей силы. Многие из уехавших мигрантов в настоящее время могут вернуться обратно, но они опасаются вновь оказаться в сложной ситуации из-за угрозы новых коронавирусных ограничений.

Также об уменьшении числа мигрантах на стройках заявлял мэр Москвы Сергей Собянин.