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Орешкин описал три сценария влияния «омикрона» на мировую экономику

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Помощник президента России Максим Орешкин описал три сценария развития ситуации с новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, вся экономическая политика сейчас и экономическая ситуация зависят от коронавируса.

«Есть сценарий негативный, тяжелый. Это в том случае, если вирус будет распространяться быстрее, если тяжесть заболевания останется высокой, и при этом он сможет обходить существующие вакцины, существующие тесты», — сказал Орешкин.

Второй сценарий — это ложная тревога, если «омикрон» окажется не таким опасным и об этом штамме быстро забудут.

Третий вариант развития событий — тяжесть заболевания будет не очень высокая, а вирус будет распространяться быстро.

«Ряд свидетельств сейчас из Африки, ряд комментариев говорят о том, что есть такая вероятность - не очень тяжелого протекания болезни. При таком сценарии новый штамм может вытеснить «дельту» из популяции, но при этом тяжесть заболевания будет меньше», — заявил помощник президента.

При этом он отметил, что такой сценарий маловероятный.

Орешкин добавил, что для экономической политики важно не гадать, какой сценарий реализуется, а важно быть готовым к любому из них.

Ранее инфекционист предупредил о рисках новой волны пандемии из-за «омикрона».

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