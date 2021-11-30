Россияне предпочли «Авито» крупным маркетплейсам

Сервис объявлений «Авито» обогнал по посещаемости крупнейшие онлайн-маркеты в России, следует из данных App Annie — организации, занимающейся аналитикой мобильного рынка. Об этом пишет URA.RU.

Как сообщили аналитики, по данным на конец октября приложение «Авито» опередило AliExpress, Wildberries, OZON, Youla, Auto.ru по количеству активных пользователей, числу их сессий и времени, проводимому в приложении.

«В день площадку посещают 50 млн россиян, модерируется около 5 млн объявлений, а размещается 600—700 тыс.», — рассказали в пресс-службе App Annie.

Там отметили, что приложение «Авито» лидирует и по числу скачиваний в этом году.

Одной из причин роста популярности сервиса аналитики компании назвали развитие сервиса Авито Доставка — теперь товары можно получить из любого региона за умеренную плату. Кроме того, развитие «вторичного рынка» связано с трендом на разумное потребление.

Ранее россияне признались, что тратят большую часть зарплаты на еду. На оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства тратят большую часть семейного дохода 45% опрошенных, а на кредиты — 30% респондентов.