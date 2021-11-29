Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Градский успел жениться на Марине Коташенко за месяц до смерти 17:44
Угонщик автомобиля случайно сделал селфи на телефоне хозяйки 17:43
Генеральный директор Twitter Джек Дорси может покинуть свой пост 17:42
Медведев предупредил о глобальных последствиях кризиса на границе Польши и... 17:41
Тихонов о провале Елисеева и Гараничева: мы смешим весь биатлонный мир 17:38
В Раде предложили перенести переговорную площадку по Донбассу в Турцию 17:34
ЦСКА грозят санкции от РФС после массового задержания болельщиков 17:33
Медведев заявил, что обеспокоен ростом числа преступлений среди мигрантов в России 17:29
В МЧС предупредили об опасности падения новогодних елок и декораций 17:27
Генетики показали, что сифилис возрождается по всему миру 17:26

«Роснефть» подписала ряд соглашений с китайскими компаниями в сфере закупочных процедур и образования

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Zamir Usmanov/Global Look Press

«Роснефть» в рамках III Российско-китайского энергетического бизнес-форума подписала соглашения о сотрудничестве в сфере проведения закупочных процедур, а также договорилась с Уфимским государственным нефтяным технических университетом (УГНТУ) и университетом Цинхуа о сотрудничестве в сфере образования.

В рамках соглашений китайские компании получат возможность участвовать в закупочных процедурах НК «Роснефть» в сфере строительства производственных объектов на общую сумму 760 млрд рублей. Компания намерена информировать китайских поставщиков и подрядчиков о начале закупочных процедур по определенным объектам капитального строительства.

В рамках соглашения о сотрудничестве в сфере подготовки кадров с университетом Цинхуа и УГНТУ работники «Роснефти» смогут проходить обучение по совместным образовательным программам, таким как декарбонизация и снижение углеродного следа, администрирование и управление цифровыми проектами, цифровизация, управление научно-технической и инновационной деятельностью.

Также соглашение предусматривает проведение совместных «круглых столов», стажировок, совещаний и конференций.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть