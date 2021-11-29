«Роснефть» подписала ряд соглашений с китайскими компаниями в сфере закупочных процедур и образования

«Роснефть» в рамках III Российско-китайского энергетического бизнес-форума подписала соглашения о сотрудничестве в сфере проведения закупочных процедур, а также договорилась с Уфимским государственным нефтяным технических университетом (УГНТУ) и университетом Цинхуа о сотрудничестве в сфере образования.

В рамках соглашений китайские компании получат возможность участвовать в закупочных процедурах НК «Роснефть» в сфере строительства производственных объектов на общую сумму 760 млрд рублей. Компания намерена информировать китайских поставщиков и подрядчиков о начале закупочных процедур по определенным объектам капитального строительства.

В рамках соглашения о сотрудничестве в сфере подготовки кадров с университетом Цинхуа и УГНТУ работники «Роснефти» смогут проходить обучение по совместным образовательным программам, таким как декарбонизация и снижение углеродного следа, администрирование и управление цифровыми проектами, цифровизация, управление научно-технической и инновационной деятельностью.

Также соглашение предусматривает проведение совместных «круглых столов», стажировок, совещаний и конференций.