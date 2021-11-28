Порошенко заявил о «ловушке», которую подготовила Белоруссия для Украины

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» в интервью телеканалу «Прямой» заявил о том, что с наступлением морозов Белоруссия перестанет поставлять электроэнергию Украине.

«Увидите, Белоруссия прекратит нам поставлять электроэнергию при температуре минус 15-20, чтобы именно сейчас, посадив нас на иглу, ударить, чтобы было еще болезненнее», — сказал он.

По мнению Порошенко, закупка электроэнергии у Белоруссии является «ловушкой, цель которой — возвращение Украины в зависимость от российских энергоносителей.

18 ноября министерство энергетики Белоруссии прекратило поставки электричества на Украину. Тогда сообщалось, что импорт был прекращен «в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений».

21 ноября Минэнерго Белоруссии подтвердило возобновление поставки электроэнергии на Украину.