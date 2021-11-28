Канцлер Австрии Шалленберг выступил за продолжение строительства «Северного потока — 2»

Канцлер Австрии Александер Шалленберг выступил за продолжение строительства «Северного потока — 2». По его словам, ввод в эксплуатацию газопровода не увеличит энергозависимость Европы от России. Об этом политик рассказал итальянскому изданию Corriere della Sera.

«С «Северным потоком — 2 » или без него мы неким образом зависимы от российского газа. Это факт. В конечном итоге нам нужно уменьшить энергозависимость от Москвы», — сказал Шалленберг.

Политик отметил, что запуск «Северного потока — 2», по его мнению, позволит диверсифицировать маршруты поставок топлива.

При этом Шалленберг подчеркнул, что Москва всегда соблюдала договоренности по поставкам газа.

«Проблема сейчас в том, что она [Россия] не увеличивает поставки. Я полагаю, что в любом случае мы должны продолжить строительство газопровода по дну Балтики», — резюмировал он.

Ранее немецкие СМИ сообщали о том, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», не дожидаясь сертификации, грозит компании «Газпром» штрафом, размер которого составляет всего €1 млн. Журналисты использовали прецедент трубопроводов NEL и EGL 401, запущенных без сертификатов. Однако они отмечают, что эти проекты были несопоставимы по масштабу с «Северным потоком — 2».