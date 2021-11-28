Биткойн резко упал в цене из-за нового штамма коронавируса

Биткойн 27 ноября стоил $53,55 тыс. долларов, то есть меньше всего с начала октября. На это обратил внимание CNBC.

Биткойн резко упал вместе с другими активами, достигнув семинедельного минимума и официально вступив на территорию «медвежьего рынка».

По данным Coin Metrics, биткойн потерял 8% за 24 часа. Криптовалюта упала на 20% с рекордного максимума в $ 69 тыс., достигнутого ранее в этом месяце.

Телеканал отмечает, что пятницу 26 ноября — в день, когда ВОЗ зарегистрировала новый штамм COVID-19 — мировые фондовые рынки падали: европейские фондовые индексы продемонстрировали худшую сессию за более чем год, а фьючерсы на многие американские акции также резко упали.

10 ноября цена биткоина обновила исторический максимум — биткоин подорожал более чем на $3 тыс. до $69 тыс. Курс актива начал резко увеличиваться после того, как минтруд Соединенных Штатов заявил, что в октябре потребительские цены в стране выросли в годовом выражении на 6,2%. Это максимальное значение с ноября 1990 года, когда инфляция составила 6,3%.