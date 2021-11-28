Стало известно, сколько россиян могут дать платное образование своим детям

Лишь каждый десятый россиянин в состоянии дать платное образование своим детям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос негосударственного пенсионного фонда (НФП) «Открытие».

По данным исследования, 42% опрошенных утверждают, что родители должны иметь возможность дать детям в том числе и платное образование. Однако лишь 22% хотели бы дать детям платное образование. При этом 68% родителей водят детей на платные факультативные занятия.

Для 85% опрошенных россиян высшее образование — «золотой стандарт». Однако 9% ответили, что оно важно, но не доступно для их детей по финансовым соображениям.

Вообще не собираются откладывать средства на образование своих детей более 54% россиян, при этом 80% из них (39% всех респондентов) — по причине нехватки денежных средств. Совсем отказаться от высшего образования, если оно станет полностью платным, готовы лишь 9% опрошенных.

Ранее стало известно, что почти две трети российских семей не могут позволить себе отдых на море.