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Bloomberg: в ОПЕК+ не будут увеличивать добычу нефти из-за снижения ее стоимости

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Depositphotos

Страны ОПЕК+ могут отказаться от увеличения добычи нефти в январе, сообщает агентство Boomberg со ссылкой на источники.

Среди причин называются ограниченные свободные мощности у России, снижение стоимости нефти из-за информации о новом штамме коронавируса и планы крупных импортеров по выпуску стратегических запасов на рынок.

По данным агентства, среднесуточная добыча нефти в ноябре составила 10,89 млн баррелей, что на 0,49% больше показателей добычи в октябре.

Ранее стало известно, что мировые цены на нефть ускорили темпы падения до 10-11%. Так, нефть марки WTI опустилась ниже $70 за баррель, Brent — ниже $74 впервые с 21 сентября.

До этого президент США Джо Байден объявил о том, что в стране будет распечатано 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны. Использование части стратегического запаса позволит снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом и предложением, считают в Белом доме.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты просят у российской стороны увеличить добычу нефти и газа, чтобы помочь снизить их стоимость на мировом рынке.

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