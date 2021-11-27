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В «Газпроме» не увидели героизма в погашении долга Молдавией

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Aurel Obreja/AP

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов прокомментировал погашение долга Молдавией по газовому контракту.

«Всю эту неделю молдавские власти публично рапортовали, как спасают страну и согласовывают выделение денег для просроченного платежа «Газпрому». Ничего героического в этом нет. Платить по контракту — это нормально», — сказал он РБК.

По словам Куприянова, Кишинев может опять не выплатить деньги вовремя, учитывая тот факт, что в этот раз для разрешения ситуации потребовались бюджетные средства.

Он выразил надежду, что молдавской стороне удастся нормализовать ситуации и обеспечить стабильное выполнение контрактных обязательств перед «Газпромом» в полном объеме».

Ранее Молдавия выплатила «Газпрому» долг в размере $74 млн за газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года.

Для этого правительство Молдавии перевело компании «Молдовагаз» необходимую сумму. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании кабинета министров 26 ноября.

22 ноября «Газпром» уведомил Кишинев о возможной остановке газоснабжения через 48 часов, так как в этот день «Молдовагаз» должен был оплатить 100% платежа по новой договоренности, но этого не произошло. В молдавской компании заверили, что решат вопрос в кратчайшие сроки.

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