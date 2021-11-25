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Молдавия пообещала 26 ноября погасить долг перед «Газпромом»

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Средства на погашение текущего долга Молдавии перед российской компанией «Газпромом» будут выделены 26 ноября. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну, сообщает ТАСС.

«Президент Молдавии промульгирует поправки к закону [о бюджете] и завтра деньгу могут выделены для решения сложившейся ситуации. <…> В «Газпроме» проинформировали, что дали отсрочку до пятницы. Завтра будут сделаны необходимые переводы и все будет хорошо», — сказал политик.

Накануне «Газпром» согласился на просьбу правительства Молдавии не прекращать поставки газа в страну, предоставив стране отсрочку по платежу до 26 ноября. При этом подчеркивалось, что компания рассчитывает, что Молдавия выполнит свои обязательства по контракту вовремя, а также будет придерживаться их в будущем.

22 ноября «Газпром» уведомил Кишинев о возможной остановке газоснабжения через 48 часов, так как в этот день «Молдовагаз» должен был оплатить 100% платежа по новой договоренности, но этого не произошло. В молдавской компании заверили, что решат вопрос в кратчайшие сроки.

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан обратился к правительству, чтобы взять заем для оплаты газа по контракту с «Газпромом». Правительство согласилось, но для осуществления выплат в срочном порядке депутатам Молдавии необходимо одобрить поправки к закону о госбюджете на 2021 год.

25 ноября парламент страны одобрил выделение $74 млн для оплаты долга.

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