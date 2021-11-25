Правительство компенсирует авиакомпаниям вывозные рейсы из Турции и Танзании

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила предоставления в 2021 году субсидий на компенсацию затрат авиакомпаниям на вывоз туристов из Турции и Танзании во время приостановления авиасообщения из-за пандемии. Соответствующий документ опубликован на сайте официального интернет-портала правовой информации.

С 27 марта 2020 года российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за пандемии коронавируса. Исключением стали вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы. С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять международные авиаперелеты.

Оперативный штаб приостанавливал авиасообщение России с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Причиной тому была нестабильная ситуация с распространением коронавируса в этих странах.