Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Блогерам-миллионникам заблокируют аккаунты за нарушения ПДД 19:59
Черчесов высказался об автоголе Кудряшова в матче против Хорватии 19:55
СМИ: «Манчестер Юнайтед» возглавит руководитель московского... 19:49
Глава разведки Украины рассказал, как можно совместно с США «противостоять игре... 19:48
Врио главы МЧС Чуприян рассказал о ситуации на шахте «Листвяжная»... 19:46
Черчесов рассказал о значимости Дзюбы для сборной России 19:34
Пятеро детей стали жертвами взрыва в афганской провинции Тахар 19:31
МВФ оценил потери Украины от запуска «Северного потока – 2» 19:30
Премьер Польши назвал «труднейший вызов десятилетия» для России 19:17
В Петербурге продлили ограничительные меры до 31 января 2022 года 19:11

Правительство компенсирует авиакомпаниям вывозные рейсы из Турции и Танзании

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Michael Probst/AP

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила предоставления в 2021 году субсидий на компенсацию затрат авиакомпаниям на вывоз туристов из Турции и Танзании во время приостановления авиасообщения из-за пандемии. Соответствующий документ опубликован на сайте официального интернет-портала правовой информации.

С 27 марта 2020 года российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за пандемии коронавируса. Исключением стали вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы. С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять международные авиаперелеты.

Оперативный штаб приостанавливал авиасообщение России с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Причиной тому была нестабильная ситуация с распространением коронавируса в этих странах.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть