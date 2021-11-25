В Центробанке оценили ситуацию с облигациями «Роснано»

Ситуация с облигациями «Роснано» и возможным дефолтом не вызывает опасений у Центробанка, об этом заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева в ходе брифинга.

«Мы каких-то причин, для того, чтобы ожидать системных рисков в этой ситуации, не видим», — цитирует ее слова ТАСС.

В Минфине ранее заявили, что кабмин прорабатывает механизмы повышения эффективности «Роснано» и ни один из них не предусматривает дефолта.

19 ноября «Роснано» обсудило с кредиторами и крупными держателями облигаций планы реструктуризации бизнеса.

В этот день Мосбиржа приостановила торги девятью выпусками облигаций компании, размещенных с 2014 по 2020 год. Их общий объем составляет 71,6 млрд руб. Держатели этих бондов оказались заблокированы в бумагах, так как пресс-релиз биржа выпустила после остановки торгов.