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В Москве начали продавать инвестиционное жилье, купленное в пандемию

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Россияне начали перепродавать жилье в Москве, которое было куплено в 2020 году для вложения денег. Об этом пишет «Коммерсант».

За первые девять месяцев 2021 года число сделок по переуступке прав в новостройках увеличилось на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечает издание, вложения денег в недвижимость стали популярными в 2020 году из-за запуска программы субсидированной ипотеки. Эксперты считают, что доля инвестиционных сделок тогда могла достигать половины от общего объема продаж.

Жилье, которое было приобретено на начальном этапе строительства тогда принесло около 40% прибыли, или почти 25% годового дохода. В индивидуальных проектах премиум-сегмента размер прибыли мог доходить до 70% за инвестиционный цикл.

Однако сейчас ситуация изменилась и инвесторам стало сложно избавиться от своих активов, так как на рынке появилось много новых предложений от самих застройщиков. При этом новые предложения не сильно расходятся в цене с инвестиционными.

Кроме того, приобрести квартиру у застройщика проще, чем у частника. А многие предложения от компаний и вовсе продаются с готовым ремонтом, в то время как инвесторы предлагают жилье без ремонта.

Ранее сообщалось, что продажи наследственных квартир во время пандемии осложняются тем, что в случае преждевременной смерти человека он не успевает написать завещание. Если у квартиры несколько наследников и жилье находится в долевой собственности, они не всегда могут договориться между собой.

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