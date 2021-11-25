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Захарова заявила об одержимости США санкциями против «Северного потока — 2»

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала введение новых санкций США против газопровода «Северный поток — 2», сравнив решение Вашингтона с одержимостью. Слова Захаровой приводитТАСС.

«Введенные администрацией США очередные законодательно обусловленные санкции против компаний, которые связаны с «Северным потоком — 2», выглядят как проявление уже настоящей одержимости, ведь проект находится на стадии завершения подготовки к пуску в эксплуатацию», — заявила она на брифинге с журналистами.

Ранее сообщалось, что администрация американского президента Джо Байдена пытается убедить демократов отказаться от санкций в отношении российского газопровода «Северный поток — 2». По данным издания Foreign Policy, госсекретарь Энтони Блинкен и другие высокопоставленные представители администрации Байдена на прошлой неделе обращались к некоторым конгрессменам, призывая их отменить соответствующие поправки.

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