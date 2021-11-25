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Российская таможня приостановила импорт растительного мяса из США

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Производитель растительного мяса Beyond Meat не смог ввести свою продукцию в Россию, так как она не прошла российскую таможню. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на дистрибутора Alianta Group.

Российские чиновники посчитали, что продукция Beyond Meat попадает под продуктовое эмбарго. В частности, речь идет о судебном споре с Московской областной таможней по поводу классификации товара, рассказывает директор по развитию поставщика Александр Буйневич.

Если раньше импорт шел по классификации «прочие белковые концентраты и текстурированные белковые вещества», то сейчас таможня решила перевести растительное мясо на код «прочие пищевые продукты». Из-за этого растительному мясу закрылась дорога в Россию, так как оно оказалось в перечне запрещенных к ввозу с августа 2014 года.

Alianta Group обжаловала действие таможенников, ссылаясь на то, что стала жертвой неверной оценки товара, после чего выиграла дело. Арбитражный суд Москвы признал изменение классификации незаконным.

Буйневич считает, что сейчас основной проблемой становится почти полное отсутствие контейнеров для доставки продукта в замороженном виде из США. Однако в ближайшее время компания сможет восстановить поставки растительного мяса в Россию.

Ранее сообщалось, что в России отмечен резкий рост интереса к растительным аналогам мяса. Почти четырехкратное увеличение продаж веганских альтернатив мясных продуктов отметили в интернет-магазине «Утконос ОНЛАЙН».

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