МегаФон сообщил о росте выручки в третьем квартале 2021 года

МегаФон сообщил о росте выручки на 6,2% в третьем квартале 2021 года (91,8 млрд рублей). По данным компании, показатель OIBDA снизился на 1,3% (до 39,4 млрд руб), а рентабельность OIBDA сократилась на 3,3 п.п. до 42,8%. Показатель CAPEX оказался на 2% ниже, чем за аналогичный период в 2020 году и составил 10,8 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 3,3% и составила 13,5 млрд рублей, а чистый долг сократился на 15,6 млрд рублей до 286,3 млрд рублей.

Сервисная выручка выросла на 4,6% и составила 81,7 млрд рублей благодаря росту выручки от передачи данных, контент-услугам, а также аналитическим сервисам с использованием больших данных и ИКТ-проектов.

Также увеличилась и выручка от продажи оборудования и аксессуаров. По итогам третьего квартала 2021 года она увеличилась на 20,3% до 10,2 млрд рублей. Это связано с возросшей активностью покупателей в розничной сети. Наибольший рост показали смартфоны высоких ценовых категорий.

База абонентов МегаФона в России за третий квартал 2021 года увеличилась на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Теперь МегаФон насчитывает 74,2 млн абонентов своей сети.

Сокращение OIBDA на 1,3% связывают с увеличением затрат на рекламу после пандемии, а также на персонал и аренду в связи с возвращением сотрудников в офисы.

Количество станций МегаФона по итогам третьего квартала 2021 года составило 202,1 тыс., а количество пользователей сети 4G/LTE выросло на 15,9%. Стоит отметить, что МегаФон продолжает сохранять лидерские позиции в области мобильной передачи данных, не увеличивая расходы.