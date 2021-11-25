Российские маркетплейсы потеряют 7,4 млрд рублей из-за НДС в Казахстане и Белоруссии

Российские маркетплейсы заплатят более 7,4 млрд руб. из-за налогообложения в Белоруссии и Казахстане. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Изменения в законах Белоруссии и Казахстана могут привести к миллиардным потерям для российских маркетплейсов. С 2022 года там начнут брать НДС с товаров, которые продаются через эти площадки. Это приведет к двойному налогообложению продавцов, то есть компании оплатят НДС как в России, так и в Белоруссии и Казахстане.

Учитывая размер налоговой ставки в 12% в Казахстане и 20% в Белоруссии, дополнительная нагрузка на российские компании составит 3,6 млрд руб. и 3,8 млрд руб. соответственно, считают в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

При этом на трансграничные интернет-площадки, которые находятся за пределами стран ЕАЭС, требования распространяться не будут. Это касается таких компаний как AliExpress, eBay и Asos.

«Пока же отрасль хочет отсрочить введение НДС в соседних странах до проработки вопроса налогового вычета внутри страны», — пояснил президент АКИТ Артем Соколов.

Источники издания отмечают, что о проблеме известно Минэкономики. Поэтому сейчас совместно с российским Минфином ведутся переговоры с властями Казахстана и Белоруссии о недопустимости двойного налогообложения.

Ранее сообщалось, что зарубежные корпорации будут платить 3% с дохода, который они получают от российских пользователей. Под действие нового налога также попадут и маркетплейсы.