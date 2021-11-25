Премьер Польши предупредил, что «Северный поток — 2» усилит зависимость ЕС от России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что запуск «Северного потока — 2» усилит зависимость Европейского союза от РФ. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с премьером Хорватии Андреем Пленковичем в Загребе, сообщает издание Euractiv.

По мнению польского политика, что Россия якобы использует газ как «политический козырь», а также с помощью этого трубопровода оказывает давление на Евросоюз, включая Варшаву.

«Часть ЕС уже сильно зависит от российских энергоносителей, и, если трубопровод начнет работать, можно сделать вывод, что мы станем еще более зависимыми», — сказал Моравецкий.

Ранее польский премьер призвал Германию отказаться от сертификации запуска российского газопровода «Северный поток — 2», заявив, что это нужно сделать «ради мира».

До этого президент Польши Анджей Дуда попросил НАТО и Евросоюз задуматься о противостоянии угрозам, которые может нести «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.