Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Жители Улан-Удэ два дня пьянствовали в квартире с мертвецом 21:05
В ГД хотят разрешить блокировать номера телефонных мошенников до суда 21:05
Польша не хочет вводить новые санкции против Белоруссии 21:04
Президент РПЛ отреагировал на победу «Спартака» над «Наполи» 21:03
В трех странах выявили новый штамм COVID-19, который может быть «хуже других» 21:03
Журналист ВВС Розенберг описал нервную реакцию Лукашенко на вопросы о Путине 20:51
Лучано Спаллетти демонстративно отказался пожать руку Рую Витории после матча 20:50
В США считают, что Иран «очень близок» к созданию ядерного оружия 20:44
Отказавшиеся от вакцинации сотрудники МГУ отстранены от работы со студентами 20:43
Победа над «Наполи» подняла «Спартак» на первое место в группе Лиги Европы 20:35

Минторг США внес 27 организаций в перечень угрожающих нацбезопасности

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Министерство торговли США внесло 27 организаций из разных стран мира в список представляющих угрозу национальной безопасности страны. Перечень опубликован на сайте ведомства.

В реестр попали компании из Китая, Японии, Пакистана, Сингапура, а также российский вуз — МФТИ.

В отношении организаций, попавших в перечень, действует режим ужесточенного экспортного контроля и других возможных ограничений.

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты продолжат вводить санкции против «Северного потока – 2». Об этом он сообщил журналистам.

Также Министерство финансов США внесло в санкционный список кипрскую компанию Transadria и судно Marlin, связанные с «Cеверным потоком — 2».

При этом в октябре издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что администрация США при президенте Джо Байдене не будет принимать санкции против газопровода «Северный поток — 2», на которых настаивает конгресс.

В Москве восприняли объявление о санкциях негативно, называя это незаконным и неправильным, особенно «на фоне таких напряженных попыток развивать утраченный ранее диалог».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть