Минторг США внес 27 организаций в перечень угрожающих нацбезопасности

Министерство торговли США внесло 27 организаций из разных стран мира в список представляющих угрозу национальной безопасности страны. Перечень опубликован на сайте ведомства.

В реестр попали компании из Китая, Японии, Пакистана, Сингапура, а также российский вуз — МФТИ.

В отношении организаций, попавших в перечень, действует режим ужесточенного экспортного контроля и других возможных ограничений.

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты продолжат вводить санкции против «Северного потока – 2». Об этом он сообщил журналистам.

Также Министерство финансов США внесло в санкционный список кипрскую компанию Transadria и судно Marlin, связанные с «Cеверным потоком — 2».

При этом в октябре издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что администрация США при президенте Джо Байдене не будет принимать санкции против газопровода «Северный поток — 2», на которых настаивает конгресс.

В Москве восприняли объявление о санкциях негативно, называя это незаконным и неправильным, особенно «на фоне таких напряженных попыток развивать утраченный ранее диалог».