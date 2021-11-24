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В ПФР рассказали о мошенничестве с «возвратом страховых накоплений»

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Пресс-служба Пенсионного фонда РФ рассказала о новом виде мошенничества с рассылкой электронных писем «о возврате страховых накоплений». Информация опубликована на странице в VK.

Как объяснили «Ленте.ру» в Общероссийском народном фронте (ОНФ), на почту приходит письмо от ненастоящей «Службы финансового мониторинга», в тексте которого указывается невозможность вернуть «страховые накопления» из-за сбоя автоматического перевода, поэтому якобы нужно завершить оформление выплат в режиме онлайн.

Пользователю предоставляется «уникальный номер перевода» и возможность нажать на кнопку «Оформить возврат», чтобы перейти на страницу фишингового сайта, который фактически крадет введенные на нем данные карт и, таким образом, похищает деньги со счетов россиян. При этом, злоумышленники предлагают людям оплатить комиссию в размере 459 рублей, чтобы вернуть деньги.

Письмо приходит с почты «Яндекса», о чем компания уже уведомлена.

Ранее стало известно, что мошенники начали чаще пользоваться торговыми онлайн-площадками для похищения денег с банковских карт.

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