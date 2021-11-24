В России 30% компаний собрались проиндексировать зарплаты

Проиндексировать зарплаты сотрудникам планируют около 30% российских компаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-сервиса поиска работы SuperJob.

Отмечается, что в конце года в России у многих организаций традиционный период для повышения зарплаты или ее индексации. Как показало исследование, в ближайшее время это планируют сделать 29% компаний, в то время как в 2020 году такое намерение изъявили 21%. В доковидном 2019-м 32% работодателей собирались индексировать заработные платы.

41% работодателей заявил, что не планируют повышать оплату труда сотрудников. Еще треть компаний повысили зарплаты менее чем полгода назад, 23 % — от полугода до года назад, согласно исследованию. В 12% организаций с момента последнего повышения зарплаты сотрудников прошло уже от года до двух лет.

В 2020 году индексации зарплаты ожидали 36% опрошенных, в 2019 году — 42%. Еще 36% респондентов не рассчитывают на повышение своего трудового дохода в текущем году.

Ранее сообщалось, что Путин обсудит зарплаты бюджетников 24 ноября.