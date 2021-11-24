Цена нефти марки WTI выросла несмотря на открытие стратрезервов США

Стоимость фьючерсов нефти марки WTI выросли к закрытию торгов на бирже в США, несмотря на высвобождение 50 млн баррелей из американских стратегических резервов. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи.

К 16:00 по времени восточного побережья США (00:00 мск) стоимость поставок нефти WTI в январе выросла на 2,3% до $78,50.

В октябре нефть марки WTI подорожала до максимума с осени 2014 года. Затем цены начали снижаться, а накануне опустились до минимума за несколько недель.

Ранее президент США Джо Байден объявил о том, что в стране будет распечатано 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны. Использование части стратегического запаса позволит снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом и предложением, считают в Белом доме.

Байден также заявил, что высокие цены на бензин в США могут быть результатом махинаций нефтяных компаний.