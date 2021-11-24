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Япония продаст около 4,2 млн баррелей нефти из своих резервов

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Власти Японии планируют продать около 4,2 млн баррелей нефти из своих запасов для стабилизации цен на рынке. Об этом сообщает японская газета Nikkei.

Продажу планируют завершить до конца этого года, а поставку осуществить до марта 2022 года. Всего в резерве у Японии находится около 4627 млн баррелей нефти, что покрывает потребности в течение 235 дней.

Профессор Национального института продвинутых политических исследований Хисанори Нэи рассказал ТАСС, что правительство может выставить на продажу 30 млн баррелей нефти из стратегических резервов частных компаний.

Ранее президент США Джо Байден объявил о том, что в стране будет распечатано 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Использование части стратегического запаса позволит снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом и предложением, говорится в сообщении. Уточняется также, что в результате дипломатических усилий США мера будет принята параллельно с другими странами-потребителями энергии, включая Китай, Индию, Японию, Республику Корея и Соединенное Королевство.

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