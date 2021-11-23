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США ввели санкции против компании и судна, связанных с «Северным потоком – 2»

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Газпром «Северный поток - 2»

Министерство финансов США внесло в санкционный список кипрскую компанию Transadria и судно Marlin, связанные с «Cеверным потоком — 2», сообщается на сайте ведомства.

Ранее о намерении ввести ограничительные меры против одной связанной с Россией компании и двух судов в связи с участием в реализации газопровода «Северный поток — 2» заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Второе судно госсекретарь не назвал, и в объявленных санкциях оно не фигурирует.

При этом в октябре издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что администрация США при президенте Джо Байдене не будет принимать санкции против газопровода «Северный поток — 2», на которых настаивает конгресс.

В Москве восприняли объявление о санкциях негативно, называя это незаконным и неправильным, особенно «на фоне таких напряженных попыток развивать утраченный ранее диалог».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

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Отношения России и США
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